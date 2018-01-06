ВВС США опубликовали видеозапись перехвата российских истребителей

Военно-воздушные силы США опубликовали видеозапись двух перехватов российских истребителей Су-30 над Балтийским морем, которые произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

Американские военные заявили, что российские Су-30 не передавали данные о себе диспетчерам и не раскрывали планов вылетов. Перехваты были рутинной процедурой, отметили в ведомстве: после каждого случая сближения американские самолеты возвращались на базу.

Российские коллеги, как передает Интерфакс, подтвердили, что в эти дни самолеты НАТО приблизились к российским истребителям на безопасное расстояние, после чего изменили курс.

В Минобороны России сообщили, что самолеты выполняли тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря, их маршрут был согласован с органами управления воздушным движением.

Американские и российские военные неоднократно выпускали истребители на перехват самолетов во время учебных и патрульных полетов.