Шведский хоккеист выкинул серебряную медаль после поражения в финале молодежного ЧМ

Капитан сборной Швеции по хоккею Лиас Андерссон выбросил серебряную медаль на трибуну после поражения от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира.

Сборная Швеции заняла второе место на молодежном первенстве, уступив команде Канады со счетом 1:3. На видеозаписях в соцсетях видно, как Андерссон получает медаль, надевает ее и сразу же выбрасывает на трибуну. Награду ловит один из болельщиков и надевает себе на шею.

Andersson was so dejected after that loss, he threw his medal over the glass into the stands pic.twitter.com/HyymTA8wyA — Richard Lee-Sam (@RLeesam) January 6, 2018

Congrats on the success, Mr. Hockey Fan! pic.twitter.com/RdhxrBmRtd — Richard Lee-Sam (@RLeesam) January 6, 2018

Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира в 17-й раз (абсолютный рекорд). «Бронзу» завоевала команда США, обыграв Чехию. Это уже третья подряд награда американских спортсменов в этом турнире. Россия впервые с 2010 года осталась без медалей турнира, проиграв США в четвертьфинале.