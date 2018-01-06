Трамп попросил 18 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп попросил выделить из бюджета 18 млрд долларов на начало строительства стены на границе с Мексикой, сообщает The Washington со ссылкой на документ, который был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.

На эти деньги планируется построить 508 километров стены и укрепить 655 километров уже существующих барьеров. Еще 8 млрд долларов потребуется пограничной службе на дополнительный персонал и его тренировку, 5 млрд долларов — на новые технологии для пограничных сооружений, и еще как минимум 1 млрд долларов на строительство дополнительных дорог к границе.

Всего на строительство и обслуживание стены потребуется 33 млрд долларов в течение десяти лет, посчитали в ведомстве. Планируется, что к 2027 году более половины американской границы будут защищены стеной или другими типами физических препятствий.

В середине марта 2017 года Reuters сообщило, что Белый дом представил проект бюджета США на 2018 финансовый год. В документе стоимость строительства стены на границе с Мексикой оценивалась в 4,1 млрд долларов. Планировалось, что 1,5 млрд долларов выделят в текущем финансовом году, еще 2,6 млрд долларов — в следующем.

Агентство отмечало, что окончательная стоимость стены на границе с Мексикой будет значительно выше. Ранее Департамент национальной безопасности США сообщал, что стена, по предварительным подсчетам, обойдется более чем в 20 млрд долларов.

Проект строительства стены на границе с Мексикой был одним из ключевых пунктов предвыборной программы республиканца Дональда Трампа, ставшего президентом США в начале 2017 года. Он заявлял, что стена поможет значительно сократить поток нелегальных мигрантов в США.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето на это заявил, что Мексика не будет оплачивать строительство стены на границе с США, а глава МИД страны Луис Видегарай заверил, что правительство примет меры в ответ на попытку американцев построить пограничную стену за счет Мексики.