Верховный суд повторно отказал Навальному в жалобе на решение Центризбиркома

Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным решение Центризбиркома, которая не стала регистрировать политика Алексея Навального кандидатом в президенты, сообщает «Медиазона».

Суд постановил оставить решение Верховного суда от 30 декабря без изменения, а жалобу истца — без удовлетворения.

Напомним, 30 декабря политик попытался обжаловать решение ЦИК, однако Верховный суд отказал в иске. 3 января оппозиционер направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда.

25 декабря ЦИК не зарегистрировал Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него судимости. Оппозиционер призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.