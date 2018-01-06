Новая газета

Верховный суд повторно отказал Навальному в жалобе на решение Центризбиркома

Политика

Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным решение Центризбиркома, которая не стала регистрировать политика Алексея Навального кандидатом в президенты, сообщает «Медиазона».

Суд постановил оставить решение Верховного суда от 30 декабря без изменения, а жалобу истца — без удовлетворения.

Напомним, 30 декабря политик попытался обжаловать решение ЦИК, однако Верховный суд отказал в иске. 3 января оппозиционер направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда.

25 декабря ЦИК не зарегистрировал Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него судимости. Оппозиционер призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.

Теги:
yr, памфилова, цик, президент, верховный суд, выборы, навальный
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