В Саудовской Аравии арестовали 11 принцев за акцию протеста. Они требовали возобновить оплату коммунальных услуг за счет казны

Власти Саудовской Аравии задержали одиннадцать принцев, которые потребовали отменить жесткие меры экономии и возобновить оплату из государственной казны счетов членов королевской семьи за коммунальные услуги — воду и электричество. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовские СМИ — новостной портал Sabh.org и газету Okaz.

Саудовские принцы собрались в субботу 6 января на акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Помимо оплаты коммунальных услуг за счет казны, они потребовали компенсации за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.

Принцам указали на то, что их требования незаконны, однако они отказались покинуть дворец. Тогда король распорядился задержать принцев. Сейчас они в тюрьме аль-Хайер. Там принцы будут ожидать суда.

СМИ не сообщают имена принцев, известно только, что их лидер имеет инициалы S.A.S. Официальных подтверждений со стороны представителей саудовских властей пока нет.​

В начале ноября власти Саудовской Аравии в рамках борьбы с коррупцией задержали 11 членов королевской семьи, а также несколько действующих министров и десятки бывших госчиновников. Их отправили в пятизвездочный отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде (из него выселили всех постояльцев).

С принцами ведутся переговоры — они могут заплатить за свое освобождение и избежать суда. По оценке наследного принца Мухаммада бин Салмана, в бюджет страны может поступить около 100 млрд долларов.

В интервью The New York Times в конце ноября наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд говорил, что большинство обвиняемых в коррупции принцев в Саудовской Аравии (95%) согласились передать властям свои активы.