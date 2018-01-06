СК проверит больницу в Петербурге из-за смерти пациентки. Ей пять часов не оказывали помощь

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 80-летней женщины в городской больнице Санкт-Петербурга №15, сообщает РИА Новости.

В отношении кого ведется проверка, в ведомстве не уточнили, только указали, что выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным портала 78.ru, местная жительница попала в больницу днем 5 января. Скорую помощь ей вызвал внук, который заметил, что она находится в прединсультном состоянии.

Внук рассказал, что женщине на протяжении пяти часов не оказывали помощи — только измеряли давление и давали таблетку валидола. Он уехал из больницы, вскоре ему позвонили и сообщили, что его родственница умерла.