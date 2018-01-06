Житель Санкт-Петербурга заковал двух детей в наручники за брошенные петарды

В Санкт-Петербурге 54-летний инструктор по безопасности в «Пассажиравтотрансе» заковал в наручники двух детей, бросавших петарды в его автомобиль, сообщает «Фонтанка». Полиция объявила о начале проверки обстоятельств инцидента.

«5 января 2018 года около семи часов вечера у подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице 54-летний сотрудник одного из автотранспортных предприятий города из хулиганских побуждений наручниками пристегнул к металлическим перилам двух мальчиков, 10 и 11 лет», — рассказали в МВД.

Полицию вызвали родители детей и сам мужчина. Детей он освободил только после прибытия правоохранителей. По данным «Фонтанки», инструктору грозит наказание по статье 127 Уголовного кодекса России (незаконное лишение человека свободы).