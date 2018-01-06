В Литве советского актера Донатаса Баниониса обвинили в сотрудничестве с КГБ

Литовский центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, в которых говорится о сотрудничестве актера Донатаса Баниониса с КГБ, сообщают издания Zmones и Delfi.

По сведениям центра, Банионис работал под псевдонимом «Бронюс». Он собирал и передавал в КГБ информацию о живущих в США литовцах.

Сотрудничество актера с советскими органами госбезопасности продолжалось около четырех лет — с 1970-го по 1974-й. После того, как Банионисавыбрали депутатом Верховного совета СССР, он перестал числиться агентом КГБ.

Ранее официально о сотрудничестве актера с КГБ не объявлялось. Известно, что с 1960 года Банионис состоял в КПСС.

Донатас Банионис известен по ролям в фильмах «Солярис» Андрея Тарковского, «Мертвый сезон» Саввы Кулиша, «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и многим другим. Он — лауреат различных премий и фестивалей, награжден российским орденом Почета. Актер умер в 2014 году в возрасте 90 лет.

В сотрудничестве с КГБ в советский период литовский центр обвинил также главного дирижера оркестра государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата» и Литовского камерного оркестра Саулюса Сондецкиса, умершего в 2016 году.