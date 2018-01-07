В Дагестане убили имама сельской мечети

В Хасавюртовском районе Дагестана убили имама сельской мечети, сообщают РИА Новости, ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники. В МВД республики агентствам подтвердили эту информацию.

Мужчину убили в субботу примерно в 22:00 по московскому времени. Это произошло возле дома в селе Муцаллаул, где жил погибший.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт. Неизвестный вытащил пистолет Макарова и семь раз выстрелил в имама, он скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.