32 человека пропали при столкновении судов у побережья Китая

У восточного побережья Китая столкнулись два судна — панамский танкер Sanchi и гонконгский сухогруз CF Crystal. В результате 32 человека пропали, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на заявление министерства транспорта КНР.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd — CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2018

Столкновение произошло в минувшую субботу около 20 часов по местному времени (15 часов по Москве) в 160 морских милях от дельты реки Янцзы. Пропавшими числятся пассажиры танкера, 21 члена экипажа грузового судна спасли.

После столкновения Sanchi загорелся, произошел разлив нефти, вокруг судна образовалось нефтяное пятно. Спасательные работы и тушение горящего танкера продолжаются.

The New York Times со ссылкой на китайскую полицию пишет, что танкер перевозил 136 тысяч тонн нефти из Ирана в Южную Корею. На его борту находились 30 иранцев и два гражданина Бангладеш, а на сухогрузе — граждане Китая.