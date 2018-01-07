Трансфер Коутиньо стал одним из самых дорогих в истории мирового футбола

Футбольный клуб «Барселона» официально подтвердил покупку 25-летнего бразильского полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Трансфер стал рекордным в английской премьер-лиге и третьим в истории мирового футбола.

😁 That feeling when @Phil_Coutinho signs for Barça... 🎉

Show us your reaction with a GIF!

🔵🔴 #BeBarça pic.twitter.com/aAkIUjKDEz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2018

Сумма сделки не разглашается. Однако The Telegraph пишет, что трансфер Коутиньо обошелся «Барселоне» в 160 миллионов евро. Сумма отступных в контракте футболиста составила 400 миллионов евро. Коутиньо подписал контракт с «Барселоной» на остаток нынешнего и следующие пять сезонов.

До этого рекордными считались переходы Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро и Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов.

Филиппе Коутиньо играл за бразильский клуб «Васко де Гама», итальянский «Интер» и испанский «Эспаньол». В январе 2013 года он подписал контракт с «Ливерпулем» и стал одним из ключевых игроков команды. В 2010 году Коутиньо дебютировал в составе сборной Бразилии.