Экс-президент Ирана обвинил чиновников в незнании проблем людей. Его арестовали

Власти Ирана арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада за то, что он поддерживал и подстрекал начавшиеся в конце декабря уличные протесты, сообщает арабская газета Al-Quds Al-Arabi.

По данным «надежных источников» издания в Тегеране, 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинеджад заявил, что «некоторые нынешние чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальном положении дел в обществе», и обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

Report: Ex-Iranian president Ahmadinejad arrested for inciting unrest https://t.co/FFP5OFadOP pic.twitter.com/uQb9bf1gUp — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 6, 2018

Ахмадинеджада поместили под домашний арест. Когда именно это произошло собеседники издания не уточнили, сказав только, что политика задержали в Ширазе. Ордер на арест Ахмадинежада был выдан «с одобрения высшего руководителя страны Али Хаменеи».

Власти Ирана объявили о победе над протестами, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции. ТАСС со ссылкой на агентство Fars передает, что власти разблокировали мессенджер Telegram. Доступ к нему был запрещен по решению Высшего совета по национальной безопасности антиправительственных демонстраций. Днем ранее была снята блокировка социальной сети Instagram.

Официальный представитель сил внутренней безопасности Исламской Республики Саид Монтазер аль-Махди заявил, что власти Ирана выпустили под залог большинство граждан, задержанных во время беспорядков в ряде городов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

28 декабря в Иране начались антиправительственные демонстрации. Первые прошли в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, затем они распространились на другие города, включая Тегеран. Сначала люди выступали против повышения цен на продукты, позже экономические лозунги сменились призывами к отставке правительства.

Во время демонстраций погибли более 20 человек. Еще сотни человек были задержаны. Одновременно в ряде иранских городов прошли массовые демонстрации в поддержку действующих властей.

Власти Ирана обвинили в провоцировании беспорядков США и их западных союзников. В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что окажет Ирану поддержку, когда для этого наступит подходящее время.