В Стокгольме около станции метро прогремел взрыв

В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв, сообщает телеканал NRK со ссылкой на полицию. В результате пострадал 60-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Взрыв произошел после того, как мужчина, прогуливаясь с женщиной, поднял с земли неизвестный предмет около станции метро Ворбю в районе Худдинге. Мужчина получил серьезные ранения, его спутница пострадала меньше. Оба доставлены в больницу.

В настоящее время место происшествия оцеплено, работают специалисты-взрывотехники. Они выясняют, из чего было изготовлено взрывное устройство и какова его мощность. Полиция пока не дает точной оценки произошедшему.