Национальное общество кинокритиков США назвало «Леди Берд» лучшим фильмом 2017 года

Национальное общество кинокритиков США назвало «Леди Берд» режиссера Греты Гервиг лучшей картиной 2017 года, сообщает Los Angeles Times.

59 кинокритиков со всей страны отдали фильму сразу четыре награды. Он получил призы за лучший фильм года, лучший сценарий, Гервиг получила приз за лучший сценарий,. Актриса Лори Меткалф, сыгравшая в мать ученика старших классов, стала лучшей актрисой второго плана.

Картина Гервиг также вошла в лонг-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». Номинантов объявят 23 января, церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Кроме этого, фильм «Леди Берд» номинирован на премию «Золотой глобус» в четырех номинациях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая актриса второго плана». Церемония вручения премии пройдет 7 января.

Премьера фиильма «Леди Берд» состоялась 1 сентября в США. В России показ ленты стартует 15 марта 2018 года. Картина рассказывает о старшекласснице Кристины МакФерсон, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк.