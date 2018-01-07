Евросоюз намерен взыскать с России 1,4 млрд евро в год за запрет импорта свинины

Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требование Евросоюза взыскать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за запрета импорта свинины, сообщает Politico со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

Как отмечает издание, указанная в иске сумма равняется общей стоимости импорта свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году, до введения продуктовых санкций. ЕС намерен ежегодно увеличивать размер взысканий на 15 процентов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал требование Евросоюза беспределом, передает RT. В пресс-службе ВТО ТАСС сообщили, что на рассмотрение в арбитраже жалобы Евросоюза, согласно правилам, отведено 60 дней.

В январе 2014 года Россия ввела запрет на импорт свинины из Евросоюза после вспышки африканской чумы свиней в Польше и Литве. Спустя несколько месяцев свинина была включена в продэмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции из-за присоединения Крыма к России.