Спецслужбы Великобритании из-за угрозы терактов возвращают уволенных сотрудников

Спецслужбы Великобритании принимают на работу сотрудников, которых ранее уволили в ходе сокращения штата, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в комитете по разведке и безопасности в британском парламенте.

По данным издания, возвращение сотрудников на работу в спецслужбы началось в рамках усилившейся в стране борьбы с терроризмом. В результате Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу 200 бывших сотрудников.

В службу внешней разведки МИ-6 вернулись 73 сотрудника, в контрразведку МИ-5 — семь бывших агентов. К работе в спецслужбах привлекаются и внештатные подрядчики и консультанты. Расходы на услуги вернувшихся специалистов составили 1,2 млрд фунтов. Временные сотрудники получают в год по 144 тыс. фунтов.

В британском парламенте раскритиковали как высокие затраты спецслужб на возвращение сотрудников, так и сами масштабные сокращения специалистов в 2011–2012 годах, которые и привели к создавшемуся кризису кадров.

«Хотя всегда может появиться необходимость вновь нанять некоторых бывших сотрудников в исключительных обстоятельствах, это должно делаться как можно реже с учетом возможных значительных расходов», говорится в докладе парламентской комиссии.

В 2017 году в Великобритании было несколько терактов. Один из самых крупных произошел 2 мая на концерте Арианы Гранде. Тогда погибли 22 человека, пострадали свыше 120, большинство из них — подростки.

В результате теракта 15 сентября в лондонском метро пострадали 29 человек. Серия терактов 3 июня на Лондонском мосту унесла жизни восьми человек, десятки человек были ранены. Жертвами теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне 22 марта стали пять человек, включая нападавшего, ранено как минимум 40 человек.