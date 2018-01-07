СМИ: Россия отбила атаку дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военные пресекли нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights, базирующуюся в Лондоне.

По ее данным, 6 января сирийские исламисты попытались атаковать и обстрелять авиабазу с помощью беспилотников, однако российским военным удалось уничтожить дроны. Официального комментария со стороны Минобороны России пока нет.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что 31 декабря российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу боевиков, в результате которого уничтожили семь самолетов. Газета назвала этот обстрел «одним из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии».

В Минобороны России опровергли информацию издания о технике, но вместе с тем сообщили, что в результате атаки погибли двое военнослужащих. Также в ведомстве сообщили, что в Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-24, погибли два пилота.

Россия проводит спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года. Спустя два года, в декабре 2017-го, президент России Владимир Путин объявил о выводе значительной части российских военных из Сирии.