В Мурманске сожгли машину председателя еврейской религиозной общины

В Мурманске в ночь на воскресенье сожгли машину руководителя еврейской общины города Ильи Раскина.

«Лэндровер» был припаркован в центре города, во дворе дома владельца. Пожарные заявили хозяину, что налицо поджог — сильный запах бензина (сам автомобиль на дизельном топливе), рядом валялась емкость от горючего.

Илья Раскин заявил «Новой», что расценивает произошедшее исключительно как акт национальной ненависти. По его словам, время для преступления было выбрано с намеком — машину подожгли ровно в полночь в православное Рождество.

Руководитель религиозной организации отметил, что с прямыми угрозами в свой адрес или адрес организации до сих пор не сталкивался, однако теперь всерьез опасается за безопасность своих детей и близких.

Ранее на стенах еврейского общинного центра неизвестные оставляли граффити в виде свастики, полиции не удалось найти подозреваемых.