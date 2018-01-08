«Нелюбовь» Звягинцева не получила «Золотой глобус»

В США объявили лауреатов кинонаграды «Золотой глобус». Номинированный на премию фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уступил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картине немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе», сообщается в твиттере кинопремии.

Также в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» были представлены камбоджийская картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийский фильм «Фантастическая женщина» и шведский фильм «Квадрат».

Напомним, картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была номинирована на премию «Золотой глобус» в декабре. Ранее фильм уже получил множество российских и зарубежных наград, в том числе, приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Также «Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара».

75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Премия ежегодно вручается в США Голливудской ассоциацией иностранной прессы, она считается одной из самых престижных кинонаград в мире. Первая церемония присуждения прошла в 1944 году.