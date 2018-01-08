В Киеве радикалы облили краской здание Россотрудничества

Радикалы из организации «Черный комитет» в ночь на 7 января напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщили РИА Новости в Центре.

«Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб», — рассказал собеседник агентства, отметив, что это уже не первое нападение на Российский центр в Киеве.

Неизвестные также оставили у входа в Центр листовки антироссийского содержания с призывами прекратить деятельность всех российских структур на Украине, утверждается в публикации агентства.

В фейсбуке организации «Черный комитет» опубликовано видео нападения на Российский центр науки и культуры.

Ранее российские дипломатические представительства уже подвергались нападениям на территории Украины. В частности, в конце августа 2016 года группа националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и нанесла на стены свою символику.