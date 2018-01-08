СМИ узнали о предстоящей встрече военачальников России и НАТО

В январе запланирована встреча главы Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти, пишет информагентство BuzzFeed со ссылкой на американских и европейских чиновников. Встречи на таком уровне не было с момента присоединения Крыма к России.

По информации агентства, встреча военачальников пройдет в Баку (Азербайджан). Представитель НАТО отказался подтвердить или опровергнуть информацию о встрече. При этом собеседник отметил, что Скапаротти и Герасимов разговаривали по телефону и демонстрировали «явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций».

После присоединения Крыма к России военные контакты России и НАТО были заморожены. Так, при предшественнике Скапаротти — Филипе Бридлаве, который занимал этот пост с мая 2013 по май 2016 года, встреч главы Генштаба российских ВС и военачальника НАТО не было.

Кроме того, по данным BuzzFeed, в январе и феврале запланированы и другие встречи между представителями российской и американской стороны. В частности, речь, по данным издания, идет о встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Также в публикации упоминается возможная встреча представителя Госдепа Тома Шеннона и заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, на которой будут обсуждаться «раздражители» в российско-американских отношениях.