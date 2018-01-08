Минэкономразвития ответило на претензии ЕС о компенсации из-за недопуска свинины

Претензии Евросоюза о компенсации от России 1,4 млрд евро в год из-за запрета импорта свинины в Россию безосновательны, заявил Интерфаксу директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

По словам Медведкова, Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС.

«Не ясно на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — сказал Медведков.

Чиновник добавил, что Россия намерена созвать панель арбитров в ВТО, которая должна будет определить, «выполнила Россия решение арбитров или нет».

«Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно, мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций», — заключил Медведков.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требование Евросоюза взыскать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за запрета импорта свинины.

Как отмечало издание Politico, указанная в иске сумма равняется общей стоимости импорта свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году, до введения продуктовых санкций. ЕС намерен ежегодно увеличивать размер взысканий на 15 процентов.