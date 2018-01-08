Советник Трампа заподозрил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках вмешательства» России в грядущие президентские выборы в Мексике», которые должны пройти в стране в июле этого года, пишет The Hill со ссылкой на комментарий Макмастера.

В публикации издания утверждается, что Макмастер, представляя свой доклад в декабре, указал на примере Мексики на якобы «вовлеченность России в кампанию по дезинформации». По его словам, уже видны «первоначальные признаки» вмешательства России в президентскую кампанию в Мексике.

По словам Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании.

По мнению советника Трампа, Россия пытается создать кризис доверия и подорвать единство в Европе.

Напомним, в США расследуют якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы США в 2016 года. В Москве неоднократно отвергали эти обвинения.