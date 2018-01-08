В Балашихе снова зафиксировали превышение концентрации сероводорода

Мосэкомониторинг снова зафиксировал превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе, сообщается на сайте МЧС России.

Однако согласно прогнозу Росгидромета, метеорологические условия в Москве и Московской области не должны привести к осложнению экологической обстановки.

С 8 декабря жители Москвы и Подмосковья уже более 800 раз пожаловались в МЧС на запах сероводорода. Ранее в середине декабря МЧС уже сообщало о превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе. Однако тогда в ведомстве также заявили, что выбросы «не представляют угрозы для здоровья населения».

Ранее МЧС России, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка «Кучино» стала одной из причин появления неприятного запаха, на который начали жаловаться жители Москвы с 8 декабря.