Хакеры пытались похитить информацию об ОИ-2018

Компания-разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee предупредила, что хакеры пытались похитить данные о предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает «Би-би-си».

По данным McAfee, в декабре 2017 года злоумышленники направили зараженные вирусами электронные письма организациям, имеющим отношение к Олимпиаде», в частности, занимающимся подготовкой инфраструктуры к Играм. Злоумышленники использовали стеганографию, позволяющую скрыть вредоносное ПО в текстах и изображениях.

Зараженные письма содержали текст на корейском языке и были отправлены с расположенных в Сингапуре IP-адресов, добавили в McAfee. При этом в компании не уточняют, кто причастен к кибератакам, однако ожидают, что они могут повториться.

По данным McAfee, хакеры выдавали себя за представителей Южнокорейского центра по противодействию терроризму, который на момент рассылки сообщений проводил учения.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.