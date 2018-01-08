Обвиняемый в подрыве автобуса «Боруссия» объяснил свой поступок расставанием с девушкой

Обвиняемый в подрые автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Сергей В. во время допроса в суде признал вину и пояснил, что поводом для нападения стал разрыв с девушкой, которая решила уехать в Австрию, сообщает Bild.

После этого, сообщил обвиняемый, у него возникло желание покончить с собой, а уже затем — повлиять на стоимость акций «Боруссии», чтобы заработать деньги на бирже и помочь родителям. Мужчина добавил, что глубоко сожалеет о случившемся и что пытался только создать видимость ущерба, но не причинять никому травм.

Читайте также Ставка на смерть. В Германии выходец из России хотел разбогатеть на бирже с помощью теракта

Подрыв автобуса с футболистами произошел 11 апреля 2017 года. Тогда сработали три радиоуправляемые бомбы. Поблизости от места происшествия нашли записки с намеком на то, что преступление имеет мусульманский след. Ранее исламские террористы не оставляли подобные послания. Позже в интернете появились заявления от имени как правых, так и левых немецких радикалов, взявших на себя ответственность за преступление.

Спустя три дня правоохранители узнали о подозрительной финансовой трансакции. 28-летний гражданин Германии российского происхождения Сергей В. взял в банке потребительский кредит и купил биржевой контракт, который позволяет получить прибыль при падении акций «Боруссии». За Сергеем В. установили плотное наблюдение, которое через неделю, 21 апреля, завершилось его арестом.