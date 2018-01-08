SpaceX первым запуском в 2018 году вывела на орбиту секретный спутник

Американская компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2018 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник Zuma, заказ на запуск был выдан правительством США.

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 8 января (около четырех утра по московскому времени).

Спутник Zuma создала военно-промышленная компания Northrop Grumman. Параметры орбиты и предназначение аппарата засекречены. Неизвестно и какое ведомство — гражданское или военное — имеет отношение к миссии спутника и отвечает за его эксплуатацию.

Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако его перенесли из-за технических проблем с обтекателем ракеты-носителя и непогоды.

В мае прошлого года SpaceX вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре — экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B

В 2017 году SpaceX установила новый для себя рекорд, совершив 18 успешных запусков. Как отметил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл, всего в прошлом году США провели 30 успешных пусков, Россия провела такое же число стартов, что и компания Илона Маска — 18 без учета пусков с космодрома Куру. Успешными стали лишь 17 из них.