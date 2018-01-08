Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и машин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах противопожарного режима, которое среди прочего запрещает россиянам выбрасывать из окон поездов или автомобилей окурки. Документ опубликован на сайте правительства.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в постановлении.

Кроме этого, документ запрещает курение «вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы».

Постановление правительства также обязывает владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, запрещает выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

Курение в поездах запретили в 2014 году, а спустя три года, в 2017 году, в поездах запретили курить и электронные сигареты.