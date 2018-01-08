Минобороны подтвердило отбитую атаку дронов на авиабазу Хмеймим и предупредило об угрозе таких атак «в любой стране»

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России подтвердило, что в ночь на 6 декабря была отбита атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Ранее об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

«Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS», — рассказали в Минобороны.

В сообщении военного ведомства говорится, что к российским военным объектам приблизились 13 беспилотников. Десять из них — к авиабазе и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ.

Атака беспилотников была успешно отражена, отметили в Минобороны. Военным удалось перехватить управление шестью аппаратами, еще семь были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». В Минобороны добавили, что атака не причинила никакого ущерба, объекты продолжают работать в штатном режиме

Одновременно ведомство предупредило: благодаря помощи из-за рубежа, боевики получили возможность наносить удары с больших расстояний (свыше 100 км), это может быть использовано для совершения терактов «в любой стране».

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Другая атака на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии произошла 31 декабря 2017 года. Об этом узнал «Коммерсант». Газета сообщала, что боевики уничтожили семь самолетов. В Минобороны подтвердили факт атаки. В ведомстве сообщили о двух погибших военнослужащих, но опровергли информацию издания об уничтоженной технике. Также в Минобороны рассказали, что двое пилотов погибли в результате крушения боевого вертолета Ми-24.