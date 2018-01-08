СМИ узнали о планах Telegram запустить блокчейн-платформу «третьего поколения» со своей криптовалютой

Создатель Telegram Павел Дуров планирует запустить на базе мессенджера собственную блокчейн-платформу «третьего поколения», сообщает TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

По их словам, новая платформа, которая будет называться Telegram Open Network, прежде всего позволит производить платежи внутри Telegram. В качестве средств взаиморасчета будет использоваться собственная криптовалюта Gram и фиатные валюты.

«Идея Дурова заключается в том, чтобы запустить совершенно новый блокчейн, используя 180 миллионов пользователей Telegram в качестве ракетного топлива», — отмечает TechCrunch.

По словам собеседников издания, запуск платформы будет осуществлен за счет проведения первичного размещения токенов (ICO), которое может стать одним из крупнейших в мире.

На первом этапе Дуров рассчитывает привлечь $500 млн от инвестфондов и крупных компаний, пишет TechCrunch. Среди них есть Mail.ru Group. Затем Telegram начнет принимать средства и от частных инвесторов. В итоге общая стоимость токенов может составить от $3 до $5 млрд.

В середине декабря 2017 года Дуров дал большое интервью Bloomberg, в котором рассказал, что около четырех лет назад купил две тысячи биткойнов по цене $750 за штуку (весь пакет обошелся ему в $1,5 млн). Саму криптовалюту Дуров назвал «цифровым золотом», отметив, что настроен в отношении нее оптимистично.

В августе он отмечал, что с появлением криптовалют у мировой финансовой системы впервые за 70 лет «появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран».