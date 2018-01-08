Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, которое произошло в конце 2017 года и вызвало большой общественный резонанс, сообщил в твиттере министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов — информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий — завтр», — написал он.

Задержанным, по неподтвержденным данным, является «близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию, рассказал в фейсбуке заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев со ссылкой на источники, осведомленные о ходе следствия. По его данным, подозреваемый сознался в убийстве «под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции».

«Не могу утверждать, что эта информация стопроцентно верна, поскольку проверить ее из нескольких источников у меня нет возможности (…) Пожалуйста, о других деталях не спрашивайте, у меня их нет», — попросил Муждабаев.

Тело юриста Ирины Ноздровской обнаружили 1 января в одной из рек Вышгородского района Киевской области. Перед гибелью она расследовала дело о смерти родной сестры Светланы Сапатинской. Ее в сентябре 2015 года сбил автомобиль. За рулем в состоянии наркотического опьянения был Дмитрий Россошанский, его дядя занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

В мае 2017 года Россошанского признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Россошанского, а 29 декабря стало известно об исчезновении Ноздровской. По словам депутата Верховной рады Мустафы Найема, на суде отец Россошанского открыто угрожал Ноздровской.

2 января этого года около 200 человек провели митинг у здания управления полиции Киевской области с требованием отставки его руководства и организации незамедлительного расследования убийства Ноздровской.