Путин за неделю целиком заполнил свой избирательный фонд взносами «Единой России»

Избирательный фонд Владимира Путина, который выдвигается в президенты на очередной срок, за неделю достиг максимально возможного размера — 400 млн рублей. Право открыть избирательный счет Путин получил 28 декабря. По данным на 5 января, в фонде числилось уже чуть более 400,03 млн руб., что больше, чем у всех остальных кандидатов на пост президента вместе взятых, следует из отчета Центризбиркома.

Большая часть средств в фонд Путина поступила от юрлиц. Наиболее крупные взносы сделали партия «Единая Россия» и Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР). Они вложили по 28 млн рублей — это максимально разрешенный законом взнос.

Всего взносы в фонд Путина поступили от 23 организаций. И только одно пожертвование поступило от частного лица — на сумму 30 тыс. рублей. Из полученных средств Путин уже потратил более 9 млн рублей на изготовление агитационных материалов.

Ранее РБК сообщал, что основными спонсорами избирательной кампании Путина станут бывшие региональные фонды поддержки «Единой России», а ныне региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития.

Согласно закону, фонд кандидата в президенты не может быть больше 400 млн рублей. Сейчас фонд Путина превышает эту границу почти на 31 тыс. рублей, однако кандидат имеет право вернуть любое пожертвование. Кроме того, он может собрать еще 100 млн рублей в случае второго тура.

Всего в избирательные фонды кандидатов в президенты России — 13 человек — поступило более 656 млн руб. Лидером после Путина по объему собранных средств стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — в его избирательном фонде чуть больше 200 млн руб.

Остальные кандидаты собрали намного меньше. Так, в фонде предпринимателя Бориса Титова — 20,7 млн руб., журналистки Ксении Собчак — 19,44 млн руб., политика Григория Явлинского — 15 млн руб., журналистки Екатерины Гордон — 50 тыс. руб. Меньше всего средств в фонде у кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина — 1 066 руб.