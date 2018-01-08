Украинские националисты провели акцию «против ФСБ» у Киево-Печерской лавры

Около 30 активистов украинской националистической организации «С14», надев балаклавы и взяв в руки баннер с надписью «Долой ФСБ», в понедельник вечером подошли к Киево-Печерской лавре и перекрыли въезд в нее, сообщается в фейсбуке организации.

Как следует из заявления активистов, «в Лавре находится штаб сепаратистов и сотрудников ФСБ. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещенных не в церкви Московского патриархата».

Во время акции, которая прололжалась несколько часов, активисты жгли файеры. К ним вышли около 25 священнослужителей и начали петь. Позже к активистам вышел и настоятель обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Между ним и участниками акции произошла словесная перепалка. Также к лавре приехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе несколько представителей полка особого назначения.

Вечером 31 декабря из окна одного из домов в Запорожье выпал мужчина, он упал на двухлетнего ребенка, оба погибли. Протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Евгений Молчанов отказался отпевать ребенка. Он заявил, что не может отпевать человека, крещенного в Украинской православной церкви Киевского патриархата, и назвал ее раскольнической. Это решение поддержал начальник священника — митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.