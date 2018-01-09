Стартовали переговоры между КНДР и Южной Кореей

В деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи стартовали первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Встреча между делегациями двух стран началась в 10.00 по местному времени (04:00 мск). Каждую из сторон представляют пять человек. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мен Ген, со стороны Северной — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Во время переговоров КНДР объявила о намерении отправить на Олимпиаду своих спортсменов, высокопоставленную делегацию и команду поддержки.

Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Олимпиаде вместе, уточняет Reuters.

Помимо этого Южная Корея предложила объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновление диалога на уровне министерств обороны.

Напомним, что Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении объявил что готов «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку».

Позже южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн предложил представителям КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом.