«Коммерсант» рассказал о причастной к атаке на российские базы в Сирии группировке

За атаками беспилотников на российские военные базы в Сирии могли стоять боевики запрещенной в России террористической организации «Ахрар аш-Шам». Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько военных источников.

Члены именно этой группировки, как напоминает издание, уже «пытались безуспешно» применять дроны для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в Хомсе. Однако тогда, по данным газеты, эти объекты «были замечены на подлете и почти сразу уничтожены».

Похожие аппараты, пишет «Коммерсант», использовались террористами и при минометном обстреле базы Хмеймим в ночь с 31 декабря на 1 января.

Версию о причастности к сорванному нападению на Хмеймим «Ахрар аш-Шам», по информации «Коммерсанта», также «частично доказывает» расшифровка данных перехваченных дронов.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что в ночь на 6 января была отбита атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

По данным ведомства, никто не пострадал, а ущерб базам нанесен не был. Дроны были запущены с расстояния более 50 километров. В Минобороны отметили, что боевики могли получить подобные устройства «только от одной страны с высокими технологическими возможностями».

Напомним, что еще одна атака на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии произошла 31 декабря 2017 года. Тогда «Коммерсант» сообщал, что боевики уничтожили семь самолетов. В Минобороны подтвердили факт атаки, сообщили о двух погибших военнослужащих, но опровергли информацию издания об уничтоженной технике.

До этого в Минобороны рассказали, что двое пилотов погибли в результате крушения боевого вертолета Ми-24.