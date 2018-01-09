Разбился запущенный SpaceX секретный спутник

Запущенный с мыса Канаверал на ракете SpaceX разведывательный спутник США Zuma не достиг орбиты, пишет The Wall Street Journal. Его считают разбившимся.

По предварительной информации, спутник не сумел отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан.

По факту инцидента ведется расследование, однако пока свидетельств возможного саботажа или иного вмешательства нет, отметили собеседники Reuters.

В SpaceX отказались прокомментировать инцидент.

«Мы не комментируем миссии такого рода, но пока анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировал нормально», – объяснил представитель компании Джеймс Глисон.

Накануне в SpaceX заявили об успешном запуске Zuma и его выведении на орбиту.

Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако его перенесли из-за технических проблем с обтекателем ракеты-носителя и непогоды.

В мае прошлого года SpaceX вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре — экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.