WP: спецпрокурор планирует допросить Трампа в ближайшие недели

Специальный прокурор по расследованию «вмешательства России в американские выборы» Роберт Мюллер на встрече с адвокатами президента США Джеем Секуловым и Джоном Даудом сообщил о намерении лично допросить Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

По словам близкого к расследованию собеседника издания, у спецпрокурора есть к президенту несколько вопросов, связанных с расследованием.

Сам Трамп, уточняет собеседник издания, готов прийти на допрос, чтобы продемонстрировать, что его штаб не был связан с Россией перед президентскими выборами 2016 года. При этом его адвокаты не хотят, чтобы президент присутствовал на личном допросе без предварительного списка вопросов.

В данный момент расследование, по данным The Washington Post, направлено на изучение деталей встречи в июле прошлого года между Дональдом Трампом-младшим и российским юристом Натальей Весельницкой. По сведениям The New York Times, Весельницкая рассказала Трампу-младшему, что у нее есть сведения, порочащие соперницу его отца по выборам Хиллари Клинтон.

Весельницкая позднее опровергла эту информацию, а Трамп-младший заявил, что в ходе встречи речь шла о «списке Магнитского» и усыновлении американцами российских детей.

В Кремле отмечали, что не знают ни о встрече российского адвоката с сыном президента США, ни о том, кто такая Наталья Весельницкая.