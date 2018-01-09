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CIT: частную военную компанию «Туран» выдумал журналист
Частная военная компания «Туран», упоминавшаяся в российских СМИ как одна из крупнейших ЧВК, воюющих в Сирии, не существует. Об этом свидетельствуют данные расследования организации Conflict Intelligence Team (СIT).
По данным СIT, «плод обширной мистификации» ЧВК «Туран» был создан корреспондентом ANNA News и «Русской весны» Олегом Блохиным. Группа независимых расследователей заметила, что фотографии солдат в Сирии с нашивками с надписью «Туран» имеют сходство со снимками Блохина.
«В частности, на фотографии Блохина изображён сильно тюнингованный автомат Калашникова (АК) с фрезерованной ствольной коробкой, который идентичен автомату на фотографии с „наёмником ЧВК Туран“», — пишет СIT.
Расследователи также отмечают совпадение основных элементов экипировки «наемника ЧВК Туран», стоящего в кузове пикапа, и самого Блохина.
В качестве еще одного «наемника ЧВК Туран» снимался друг Олега Блохина, телеоператор канала «РЕН ТВ» Александр Рычков, который также присутствует на фотографиях из Дейр-эз-Зора, пишет СIT.
В мае прошлого года на сайте «Русской весны» появились два материала о «ЧВК Туран», которую называют «спецназом из СССР». CIT отмечает, что Блохин находится там же, где в это время якобы участвовали в боях наемники ЧВК.
Сам Блохин в комментариях от 5 декабря заявил, что никогда не пересекался с бойцами «Турана».