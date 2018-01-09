РБК: мэрия решила снести пятиэтажки, чтобы снизить преступность в Москве

Московские власти приняли решение о запуске программы реновации, в том числе для того, чтобы снизить уровень преступности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в мэрии.

По словам собеседников издания, в середине 2016 года в мэрии обнаружили, что «пятиэтажки перекрывают весь город по криминалу», то есть по количеству преступлений, совершаемых их жителями, по низкому социальному статусу жильцов и так далее. Это обусловлено тем, что в хрущевках недорогое жилье, а следовательно, выше доля жителей «низкого социального статуса».

Поэтому было решено переселить жителей пятиэтажек в новые большие дома и благоустроенные районы, чтобы «разбавить среду».

«Если в доме 300 квартир и в 200 из них живут люди с низким социальным статусом, то они подавляют всех остальных. А если в доме живут 3 тысячи человек, а с низким социальным статусом — 200, то они начинают вести себя по-другому», — сказал источник.

Помимо этого, к ухудшению криминогенной ситуации приводит плохое освещение улиц в районах с пятиэтажками.

Как уточняет РБК, по данным о предварительно расследованных преступлениях в 2016 году на первом месте находился Восточный округ (3216 преступлений), затем шли Западный (2716 преступлений), Южный (2566) и Центральный округа (2530).

Большинство домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном округе — более 1 тысячи. На втором месте — ЮВАО (818 домов) и ЗАО (596 домов).

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В октябре 2017 года мэрия Москвы утвердила окончательный список домов, которые снесут к 2032 году в рамках программы реновации. В нем оказались 5 177 домов. Их жителям обещают переселение в новые квартиры в пределах того же района. Сами квартиры, обещают власти, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев).