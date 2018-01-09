В США заявили о доступности использованных для атаки на Хмеймим дронов

Беспилотники, с помощью которых пытались совершить атаку на российские базы в Сирии, легко приобрести на открытом рынке. Об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь с 5 на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.

При этом, отметили в министерстве, «инженерные решения», которыми пользовались террористы, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах».

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич позже заявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии, по его мнению, прослеживается работа спецслужб США.