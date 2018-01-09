Владельца сгоревшей новосибирской фабрики отправили под домашний арест

Искитимский районный суд Новосибирской области отправил под домашний арест собственника и двух директоров обувной фабрики, на которой в начале января при пожаре погибли 10 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет.

«Собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“), 27-летнему директору и учредителю и 40-летнему исполнительному директору предприятия — по части 3 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“). По решению суда они отправлены на два месяца под домашний арест», — сказал представитель СК.

По версии следствия, цех, где произошел пожар, не был оборудован обязательными для такого производства автоматическими установками пожаротушения.

Напомним, что пожар на обувной фабрике Чернореченском Искитимского района на площади примерно 2 тысячи квадратных метров произошел 4 января. Среди погибших — семеро граждан Китая, двое граждан Киргизии и один россиянин.