Южная Корея допустила временное снятие санкций с КНДР на время ОИ-2018

Власти Южной Кореи рассмотрят вопрос о временном снятии санкций с Северной Кореи, если это упростит приезд спортсменов из КНДР на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане, сообщает Reuters.

Ранее во вторник в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи стартовали первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом. В ходе переговоров представители КНДР заявили, что отправят на Игры спортсменов и делегацию высокопоставленных чиновников.

В свою очередь, Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Олимпиаде вместе. Кроме того Южная Корея предложила объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновление диалога на уровне министерств обороны.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР участвовать в Олимпиаде во время новогоднего обращения к нации. После этого Сеул предложил переговоры.

Ранее 4 января президенты США и Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились отложить проведение совместных военных учений на время Олимпиады.

Однако в администрации президента США тогда отметили, что президенты договорились и дальше оказывать давление на власти Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян отказаться от своих ядерной и ракетной программ.

Напомним, в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме того, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.