«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию BAFTA

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщается на сайте премии.

«Нелюбовь» претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 71-я церемония вручения премии BAFTA пройдет 18 февраля в Лондоне.

Фильм «Нелюбовь» был также номинирован на премию «Золотой глобус», однако картина уступила в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картине немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе».

Напомним, ранее фильм уже получил множество российских и зарубежных наград, в том числе, приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Помимо этого «Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара».

Кинолента вышла в российский прокат 1 июня. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей развод.