Сирийская армия заявила о ракетном обстреле со стороны Израиля

В министерстве обороны Сирии заявили, что Израиль якобы нанес несколько авиационных и ракетных ударов по военным объектам сирийских вооруженных сил, которые расположены в районе Эль-Катифа рядом со столицей страны — Дамаском, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

В ведомстве утверждают, что Израиль нанес удары по сирийской территории с использованием ракет класса «земля – земля» и военных самолетов. В свою очередь, сирийская армия перехватила несколько ракет и поразила один израильский самолет, говорится в заявлении армии Сирии.

По данным израильской газеты Haaretz, Израиль действительно нанес удары по территории Сирии, при этом в публикации уточняется, что мишенью был склад вооружений.

В свою очередь, израильские военные отказались комментировать сообщения об авиаударе по Сирии и своей причастности к нему. Израильские власти ранее заявляли, что не поддерживают ни одну из сторон конфликта в Сирии и не намерены принимать участия в переговорах по урегулированию в ситуации в стране.