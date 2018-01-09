Яшин объявил о проведении марша памяти Немцова

Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы и лидер движения «Солидарность» Илья Яшин объявил о проведении марша памяти убитому политику Борису Немцову. Об этом Яшин сообщил в твиттере.

Оппозиционер уточнил, что марш должен пройти 25 февраля от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова.

«Главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства», — пояснил Яшин.

Последний раз марш памяти политика Бориса Немцова проходил в Москве 26 февраля. Движение «Белый счетчик» тогда заявило о 15,2 тысячах участников акции. В свою очередь, полиция оценила количество участников в пять тысяч человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту вблизи Кремля.