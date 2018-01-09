Один из главных свидетелей по делу Белых заявил о даче показаний «под давлением»

Предприниматель Альберт Ларицкий готов дать новые показания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в связи с тем, что «был недостаточно откровенен» во время предыдущих допросов. Об этом заявил адвокат Белых Андрей Грохотов со ссылкой на заявление, подписанное самим Ларицким и переданное защите.

Ларицкий — бывший владелец ООО «Нововятский лыжный комбинат» и УК «Лесхоз». В настоящий момент он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и находится в СИЗО «Лефортово».

По данным Грохотова, Ларицкий готов дать новые показания в связи с тем, что «обстоятельства, по которым он не мог быть достаточно откровенным, отпали». При этом Ларицкий заметил, что, если бы он с самого начала сказал правду, для него «могли бы наступить вредные последствия».

Защита просила о повторном допросе Ларицкого, однако суд отклонил ходатайство.

Напомним, 24 июня 2016 года Никиту Белых, который на тот момент занимал пост губернатора Кировской области, задержали в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Сам он отрицает свою вину.