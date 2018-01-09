В Королеве избили сборщика подписей за Собчак. Он оказался бывшим сторонником НОД и SERB

В подмосковном Королеве 7 января избили сборщика подписей за кандидата в президенты Ксению Собчак Сергея Силюкова. 9 января в соцсетях появилась информация, что раньше он числился координатором Национально-освободительного движения (НОД). Как выяснила «Новая», Силюков был также сторонником SERB. По его словам, активисты движения стоят за нападением с зеленкой на политика Алексея Навального.

На сайте избирательного штаба Собчак говорится, что журналистка лично связывалась с избитым сборщиком подписей. Он рассказал, что ходил по соседям в собственном доме, один из них и избил его. Силюков попал в травмпункт с ушибами, синяками и вывихами.

«Силюков был один. Он производил поквартирный обход, своего же дома причем. Он пришел к человеку, которого раньше не знал. Когда тот открыл дверь, Силюков начал рассказывать про Ксению Собчак, про ее программу и цели выдвижения, попросил поставить подпись за ее выдвижение. Но гражданин неадекватно отреагировал на эту просьбу», — рассказал «Новой» руководитель предвыборного штаба Собчак в Королеве Алексей Калитвинов.

Он добавил, что сначала Силюкова избивали в коридоре, а затем в лифте. Он вызвал полицию, а когда та приехала, попробовал снять происходящее на телефон, но сосед повел себя агрессивно и отобрал у него гаджет. Сам Силюков рассказал «Новой», что нападения на него случаются регулярно, предыдущее произошло месяц назад.

«Я скажу честно: да, я знал, что он был в НОДе. Мы с ним познакомились недавно. Мне он понравился как человек, понравились его рассуждения о политике, его живое желание помочь нам собрать подписи в Подмосковье, а также та проблема, с которой он пришел ко мне, — это все побудило меня не отказывать ему из-за того, что он в прошлом был членом НОДа», — рассказал Калитвинов.

Силюков пояснил «Новой», что в НОД пришел вслед за сыном. «Мой сын Дмитрий когда-то наслушался депутата, главного координатора НОДа Евгения Федорова. После того, как Дима поучаствовал в НОДе полгода, я к нему присоединился. Мы стали ходить на пикеты, проводить различные мероприятия. Потом НОД стал христианско-националистической сектой. Они стали вести антисемитскую политику. Мне пришлось по соображениям морали уйти — я еврей. После этого познакомились и с SERB», — рассказал Силюков.

Затем он познакомился с сотрудниками штаба политика Алексея Навального в Королеве. Это произошло на пикетах в поддержку помещенного под домашний арест активиста Марка Гальперина. По словам Калитвинова, Силюков систематически проводит на Лубянке одиночные пикеты в поддержку политзеков. «Нельзя сказать, что он гордится этим. Но он периодически показывает фотографии, ему нравится это делать», — отметил Калитвинов.

Он добавил, что Силюков приходил в штаб Навального до Нового года. «Он общался с Леонидом Волковым по поводу проблемы с дачными участками».

По словам Силюкова, к нему, зная о его общении с НОД, обратились местные жители, бывшие сотрудники НИИ. В Королеве есть дачные участки, которые они когда-то получили от НПО «Энергия» и которым теперь угрожает снос из-за строительства новой дороги и нового жилого комплекса, люди попросили помочь, насколько это возможно.

«Они попросили меня организовать встречу с Навальным и Собчак. Однако на собрании руководительница дачного кооператива, которая работает в Газпромбанке, заявила, что не допустит ни Навального, ни Собчак до встречи с жителями», — рассказал Силюков.

В штабе Навального активист обсуждал и нападение на политика с зеленкой. По словам Силюкова, ему известны люди, которые это сделали, некоторые детали нападения активисты обсуждали при нем. Адвокату Навального он сказал, что готов выступить свидетелем.

Уже после знакомства со сторонниками Навального, он познакомился и со сторонниками Собчак. «Моя жена ее поклонница в каком-то смысле. Мы боролись с коррупцией в городе, а Собчак всячески подчеркивает свое неприятие коррупции», — отметил Силюков.