важно
Адвокат: задержанного в Чечне 60-летнего главу «Мемориала» Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков. Обновлено
Москвичи пожаловались на сбои в работе GPS: их местоположение определяется в океане
Жители Москвы столкнулись с новыми сбоями в работе GPS, из-за которых их местоположение определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане. Из-за этого сервисы такси выставляют пользователям счета на сотни тысяч рублей, пишут пользователи твиттера. Внимание на эту проблему обратило издание Vc.ru.
Как отмечает ресурс, проблема возникла у пользователей карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга.
В «Яндекс.Такси» изданию подтвердили, что из-за сбоев у пользователей сервиса возникают единичные случаи с завышенной стоимостью поездок, компания пока разбирается с ними вручную.
О возможном неправильном расчете тарифов из-за сбоя также предупредил сервис каршеринга BelkaCar.
Сообщения о проблемах в работе с GPS в Москве появляются с прошлого года. Ранее пользователи, находящиеся в столице, сообщали, что их местоположение определялось в аэропортах.