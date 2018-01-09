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Москвичи пожаловались на сбои в работе GPS: их местоположение определяется в океане

Общество

Жители Москвы столкнулись с новыми сбоями в работе GPS, из-за которых их местоположение определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане. Из-за этого сервисы такси выставляют пользователям счета на сотни тысяч рублей, пишут пользователи твиттера. Внимание на эту проблему обратило издание Vc.ru.

Как отмечает ресурс, проблема возникла у пользователей карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга.

В «Яндекс.Такси» изданию подтвердили, что из-за сбоев у пользователей сервиса возникают единичные случаи с завышенной стоимостью поездок, компания пока разбирается с ними вручную.

О возможном неправильном расчете тарифов из-за сбоя также предупредил сервис каршеринга BelkaCar. 

Сообщения о проблемах в работе с GPS в Москве появляются с прошлого года. Ранее пользователи, находящиеся в столице, сообщали, что их местоположение определялось в аэропортах.

Теги:
ad, такси, яндекс, сбой, технологии
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