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Адвокат: задержанного в Чечне 60-летнего главу «Мемориала» Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков. Обновлено
Хеда Саратова нашла задержанного главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева в Курчалоевском РОВД. Обновлено
Елена Милашинаредактор отдела спецпроектов
обновление 17:25
Источник: задержанному в Чечне 60-летнему главе «Мемориала» готовятся предъявить обвинение в хранении наркотиков
обновление 15:55
Начальник Курчалоевского РОВД в разговоре с членом СПЧ при главе Чечни Хедой Саратовой подтвердил нахождение там Оюба Титиева. Причину задержания Титиева он назвать отказался. Саратова выехала в Курчалоевское РОВД. Она проинформировала о ситуации с Титиевым председателя СПЧ при президенте РФ Михаила Федотова, который вмешался в ситуацию.
Сегодня в Чечне в 10.30 утра был задержан сотрудник Правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев.
Группа лиц в форме сотрудников ДПС остановила машину Титиева на трассе недалеко от Курчалоя.
По данным источников «Новой газеты», сейчас Оюб Титиев находится в Курчалоевском РОВД. Его телефон включен, но на звонки правозащитник не отвечает.
Руководство «Мемориала» в срочном порядке обратилось за помощью к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Николаевне Москальковой и председателю СПЧ при президенте России Михаилу Александровичу Федотову. Оба чиновника хорошо знакомы с Оюбом Титиевым. Оба обещали незамедлительно вмешаться в ситуацию и связаться с руководством Чечни и МВД республики. Однако, на данный момент правозащитник на связь так и не вышел.
Причины его задержания не известны.
Оюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его работы в Чечне. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет и возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников «Мемориала» были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.