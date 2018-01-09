Хеда Саратова нашла задержанного главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева в Курчалоевском РОВД. Обновлено

обновление 17:25 Источник: задержанному в Чечне 60-летнему главе «Мемориала» готовятся предъявить обвинение в хранении наркотиков обновление 15:55 Начальник Курчалоевского РОВД в разговоре с членом СПЧ при главе Чечни Хедой Саратовой подтвердил нахождение там Оюба Титиева. Причину задержания Титиева он назвать отказался. Саратова выехала в Курчалоевское РОВД. Она проинформировала о ситуации с Титиевым председателя СПЧ при президенте РФ Михаила Федотова, который вмешался в ситуацию.

Оюб Титиев. Фото из личного архива

Сегодня в Чечне в 10.30 утра был задержан сотрудник Правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев.

Группа лиц в форме сотрудников ДПС остановила машину Титиева на трассе недалеко от Курчалоя.

По данным источников «Новой газеты», сейчас Оюб Титиев находится в Курчалоевском РОВД. Его телефон включен, но на звонки правозащитник не отвечает.

Руководство «Мемориала» в срочном порядке обратилось за помощью к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Николаевне Москальковой и председателю СПЧ при президенте России Михаилу Александровичу Федотову. Оба чиновника хорошо знакомы с Оюбом Титиевым. Оба обещали незамедлительно вмешаться в ситуацию и связаться с руководством Чечни и МВД республики. Однако, на данный момент правозащитник на связь так и не вышел.

Причины его задержания не известны.

Оюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его работы в Чечне. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет и возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников «Мемориала» были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.