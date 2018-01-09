Дудь нашел героя репортажа Шевчука с чеченской войны 1995 года

Журналист Юрий Дудь нашел одного из солдат, которых снимал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук во время своей поездки в Чечню в 1995 году. Дудь взял у него интервью и устроил его встречу с музыкантом.

Солдата зовут Олег Ситников, он живет в Калининграде, в доме ветеранов, где квартиры выделяют во временное пользование жильцам.

Мужчина рассказал, что ездит на машине Volkswagen Golf 1983 года выпуска и мечтает об автомобиле «поновее» — 1991 года выпуска, который стоит около 70 тысяч рублей. В комментариях под видео Дудя пользователи Youtube предложили собрать для него денег.

Ранее Дудь взял интервью у Шевчука, в котором тот среди прочего рассказал о поездке в Чечню. Тогда он встречался с солдатами, пел для них и просто общался. Во время этой поездки он сделал ставшую исторической видеосъемку. Шевчук попросил солдат представиться и назвать свой родной город. Через несколько лет стало известно, что из двух десятков солдат, попавших в кадр, с войны вернулся только один.